Ersun Yanal: Burak Yılmaz’ı getirin

Cocu’nun takımdan ayrılmasının ardından apar topar Fenerbahçe’nin başına geçen Ersun Yanal, Burak Yılmaz’ı takımda istiyor.

Fenerbahçe’nin başına geçen teknik adam, Trabzon’dan eski öğrencisini takımında görmek istiyor. Alacaklarına karşılık sözleşmesini fesh etmek için TFF’ye başvuran Burak Yılmaz, bedelsiz olarak gelebilir.

Sarı-Lacivertliler’de ocak ayının transfer çalışmaları başladı. Yeni teknik direktör Ersun Yanal’ın yönetimden istediği ilk ismin Burak Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Yanal, takımın 17. sıraya kadar gerilemesinin en önemli nedeni olarak gol yollarındaki sıkıntıyı görüyor. Tecrübeli teknik adam bunu çözmek için de ligi çok iyi tanıyan ve son yılların en istikrarlı skorerlerinden biri olan Burak’ın alınmasını istiyor.

Gol krizini çözer

Burak Yılmaz, Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakıldı. 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde TFF’ye başvurarak, alacaklarına karşılık sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Eğer bu talep kabul edilirse, Burak boşa çıkacak. Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı büyük krizi, bonservis bedeli ödemeden çözme şansına sahip olacak.

Başkan da beğeniyor

Yıldız futbolcu, 2008-2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ancak bekleneni veremeyince Gökhan Ünal’a karşılık Trabzonspor’a gönderilmişti. Burak, geçtiğimiz sezon Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 7 maçta 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Başkan Ali Koç’un, tecrübeli golcünün saha içi performansını çok beğendiği ve bu transfere sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

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