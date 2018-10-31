Ersun Yanal Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Cocu’nun ayrılığının ardından teknik adam arayışına geçen Fenerbahçe’de Ersun Yanal sesleri yükselmişti.

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de gündem yeni teknik direktör.

Bein Sports muhabiri Alper Yemeniciler, Fenerbahçeli taraftarların takımın başına gelmesini istediği Ersun Yanal ile ilgili sıcak bilgileri paylaştı.

Yemeniciler’in paylaştığı bilgi şöyle:

“Ersun Yanal ile konuştum. Kendisiyle hiç kimse iletişime geçmemiş. Fenerbahçe’de yeni teknik direktörün kim olacağını şu an sadece Ali Koç ve belki Semih Özsoy biliyordur.”

FANATİK