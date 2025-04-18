Ersun Yanal, İki Aile Üyesini Kaybetti

ERSUN YANAL’IN ZOR GÜNLERİ

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, son on gün içerisinde iki büyük kayıp yaşadı. 8 Nisan’da annesi Bahriye Yanal’ı (84) kaybetmiş ve onu toprağa vermişti. Daha sonra, hastanede tedavi gören babası Ural Yanal (87), yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı dün hayatını kayb etti.

BABASI URAL YANAL’IN CENAZESİ

Ersun Yanal, babası Ural Yanal için bugün cenaze töreni düzenledi. Yerel Asri Mezarlık’ta gerçekleşen törene, Yanal’ın yanı sıra ailesi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ailenin yakınları ve birçok vatandaş katıldı. Cenaze öncesinde Ersun Yanal taziyeleri kabul etti. Ural Yanal’ın cenazesi, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla aile kabristanlığında, eşinin yanında toprağa verildi.