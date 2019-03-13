Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11’i belirledi.
Sarı-Lacivertliler’de Serdar Aziz cezalı, Valbuena ve Dirar sakat. Ayew ise cezasını tamamladı.
Serdar’ın yerine Sadık, Dirar ve Valbuena’nın yokluğunda ise Ayew ile Moses’ın görev yapması bekleniyor. Ersun Yanal’ın kararsız kaldığı bölgeler ise kale ve orta saha.
İŞTE FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL SİVASSPOR 11’İ:
1-Harun Tekin
2-Mauricio Isla
Martin Skrtel
Sadık Çiftpınar
Hasan Ali Kaldırım
Mehmet Topal
Tolgay Arslan
Victor Moses
Miha Zajc
Andre Ayew
Roberto Soldado
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