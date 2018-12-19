Ersun Yanal isyan etti

Erzurumspor ile beraber kalan Fenerbahçe’de sesler yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Ersun Yanal oyunculara isyan etti.

Fenerbahçe’nin başında ilk maçına önceki gün BB Erzurumspor karşısında çıkan Ersun Yanal, 90 dakikanın ardından isyan etti.

İlk yarıda rakibine büyük üstünlük kuran takımının ikinci 45’teki performansından dolayı hayal kırıklığı yaşayan Ersun Yanal’ın, eski teknik adamları hedef aldığı öğrenildi.

Bitiş düdüğünün ardından idari menajer Volkan Ballı ile bir araya gelen tecrübeli teknik adamın, şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“YANLIŞI DÜZELTECEĞİZ”

“Yabancı teknik adamlar bizim futbolcuların dilinden anlamaz, ruhlarını okşayamaz diye bilirdik. Buna rağmen her zaman en azından fizik olarak hazır olduklarına emin olurduk. Bu maçta gördük ki, bu çocuklar bırak ruhlarınının okşanmasını, idman bile yapmamışlar. ‘Enkaz bırakılmış’ edebiyatı yapmak istemiyorum. Ancak gerçekler ortada. Bunu düzeltmek de bizim işimiz. Elimizden geleni yapacağız.”

TRT