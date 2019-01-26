Ersun Yanal kararını verdi

Alınan sonuçlarla morallerin bozulduğu Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ayew konusunda kararını verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon başında Swansea’den kiralanan ve istenilen performansı sergileyemeyen Ganalı futbolcu Andre Ayew ile ilgili kararını verdi.

Süper Lig tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve Türkiye Kupası’nda da Ümraniyespor’a elenen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın transfer raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı-lacivertliler devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamış, Chelsea’nin Nijeryalı sağ kanadı Victor Moses’ı ise 1,5 yıllığına kiralamıştı.

Takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sezon başında Swansea’den kiralanan Andre Ayew ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gana basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Ayew’in takımdaki geleceği hakkında karar verdi.

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli yönetime verdiği raporda Ganalı futbolcuyu takımda düşünmediğini ilettiği iddia edildi.

Yanal’ın Ayew’in bonservisinin alınmamasını istediği ve kiralık sözleşmesi bitince takımına dönmesi yönünde karar verdiği öne sürüldü.

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