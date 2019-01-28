Ersun Yanal: Korkaklar her zaman kaybeder

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının kötü gidişatı hakkında konuştu ve Malatya maçı öncesi oyuncularına cesaret verdi.

Ersun Yanal, kritik Yeni Malatya maçı öncesi takıma yaptığı konuşmada, “Öne geçip kazanamamamız, panik olduğunu gösteriyor. Hepinizi korku sarıyor. Skoru korumaya çalışıyorsunuz, teslim oluyorsunuz. Korkaklar her zaman kaybeder! Sizin ayakta kalıp, savaşmanız gerekiyor. Fenerbahçe formasının ağırlığı bunu gerektirir. Bu maçı ne yapıp edip kazanacağız” ifadelerini kullandı.

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