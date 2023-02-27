Ersun Yanal, Süper Lig’a geri dönüyor

Yanal, Süper Lig’e geri dönüyor. Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal’ın Alanyaspor’da görev alması bekleniyor.
Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan Francesco Farioli sonrası Alanyaspor’da yönetim Ersun Yanal ile masaya oturdu.
Deneyimli teknik direktör Alanya yönetimi ile prensipte anlaştı.
Farioli ile 22 maçta 6 galibiyet
Francesco Farioli yönetimindeki Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Akdeniz ekibi, 25 puanla 11. sırada yer alıyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Süper Lig’de Antalyaspor’u çalıştırmıştı.
Kariyerine Denizlispor’da başlayan 61 yaşındaki teknik adam Ankaragücü, Gençlerbirliği, Milli takım, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, 2 kez Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor’da görev aldı.
Yanal, 2013/2014 sezonunda Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.