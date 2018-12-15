Ersun Yanal, Volkan’ı affedecek mi?

Fenerbahçe’nin başına geçen teknik adam Ersun Yanal’ın Volkan Demirel’i affedip affetmeyeceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından merak edilen ilk sorulardan birisi de kadro dışı kalan futbolcuların affedilme ihtimalleri…

Fenerbahçe’de durumu en çok merak edilen isim ise Volkan Demirel… Hürriyet’te yer alan habere göre; Tecrübeli file bekçisi ve Fenerbahçe’nin emektar ismini taraftarlar tekrar takımın başında görmek istiyor. Ancak bir engel var…

Ersun Yanal’ın göreve dönüşünün ardından kadro dışı bırakılan 4 ismin de affedileceği konuşuluyordu.

Bu isimler Volkan Demirel, Ozan Tufan, Dirar ve Aatıf’tı… Durumu en çok merak edilen ve konuşulan isim ise Volkan Demirel…

Ancak Ersun Yanal’ın Volkan Demirel konusunda kararsız olduğu anlaşmanın ardından ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.

Bunun nedeninin isi tecrübeli kalecinin 2014 yılında, “Ersun Yanal dönemi de dahil Aykut Kocaman’ın sistemiyle şampiyon olduk” demesi olduğu öğrenildi.

Volkan Demirel konusunda Ersun Yanal’ın talebinin ne olacağı ve yönetimin nasıl bir karar alacağı merak konusu…

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