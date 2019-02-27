Ersun Yanal: Yollarımızı ayıracağız

Beşiktaş ile oynadığı maçtan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, takımına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam; “Soyunma odasında ne konuştuğumu gerçekten hatırlamıyorum. O anki adrenalinle gerçekten çok fazla şey söyledim. Zor bir süreçte göreve geldik. (Esprili şekilde) Geride kalan süreçte yaşlandık. Takım kadrosu çok kalabalık. Bu sayıyı çok hızlı bir şekilde normal seviyeye getirmemiz gerekiyor. Sezon sonu çok hızlı bir şekilde geliyor. Halen bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. 32 kişiyle antrenman yapıyoruz bunu 24’e indirmemiz gerek. Ne yapalım bazı oyuncuları kullanmayacağız. Burası Darülaceze değil ki. Bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız.” dedi.

VOLKAN DA SÖZ ALDI

Devre arası teknik direktör Yanal’ın yaptığı konuşma sonrası futbolcular da söz aldı. Bu isimlerden biri de kaptan Volkan Demirel oldu. Deneyimli kaleci “ Kulübün genetiğinde bu var. Daha bu sezon Galatasaray derbisini benzer şekilde çevirdik. Bunu da çevirebiliriz. Henüz hiçbir şey bitmedi” diyerek takım arkadaşlarını motive etmeye çalıştı.

Slimani idmanda yok

Fenerbahçe hız kesmeden Rizespor maçı hazırlıklarına başladı. Bugün yapılan idmanda dün akşam Beşiktaş kadrosunda yer almayan Slimani idmanda da olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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