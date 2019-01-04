Ersun Yanal’dan transfer açıklaması

Fenerbahçe’nin genç teknik direktörü Ersun Yanal, Antalya kampında yaptığı basın toplantısında transferler hakkında konuştu.

İşte Ersun Yanal’ın açıklamaları;

“Biz Fenerbahçe’nin büyüklüğüne, taraftarına ve yönetenlerin karizmasına inanıyoruz. Fenerbahçe bulunduğu yer ile kıyaslanabilecek bir kulüp değildir.”

“Fenerbahçe’yi temsil etmek ayrı bir güçtür. Bu güçle her şeye 1-0 önde başlarsınız. İkinci yarıda bambaşka bir mücadeleyi göreceksiniz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bunu görecek. Olmazsa olmazımız, herkes potansiyelini ortaya koyacak”

“Bugün güzel ve güneşli bir gün. Yine güneşli bir günde Fenerbahçe ile çalışmalara başladık. Biz, Fenerbahçe’nin büyüklüğüne inanıyoruz. Fenerbahçe, puanlanacak takım değildir.”

“Son ana kadar oyunu bırakmayacak. Oyuncularımızın son ana kadar coşkulu oyunu taraftarın görmek istediğini bilerek mücadele etmesini istiyoruz. Ortaya koyacağınız tavır kazanmanın ötesine geçiyor. Bu bir Fenerbahçe kimliğidir.”

“Skor başka bir şey. Tavır başka bir şey. Fenerbahçe’nin tavrı her zaman kazanma yönünde olmalı. Fenerbahçe, rakibine saygı duyan, büyüklüğünü şikayetle örtmeye çalışmayan bir takım olmak zorunda.”

“Her kampın zorlukları vardır. Elbette buraya çalışmaya geldik. Bizim için beceremediklerimizi, ortaya koyamadıklarımızı, ortaya koymanın gerekliliğini anlamaya çalıştığımız bir kamp olacak.”

“Fenerbahçe lig yarışında geride kalmayacaktır. Sıralamadaki yerimiz tartışmalı olabilir. Ama ikinci yarıya baktığımızda Fenerbahçe zirvedeki takımlardan biri olmalıdır. Sıralamada nerede oluruz onu bilemem.”

“Volkan’ı ayrı tutacağım. Aatıf ve Dirar iki buçuk yıldır buradalar. Burayı tanıyorlar. Zirve yarışı yaptılar. Bugün de aynı yarışın içinde olmamanın üzüntüsünü onların ifadelerinden biliyorum. Durması gerektiği yerleri bilecekler, en iyi performanslarını verecekler.”

“Volkan Fenerbahçe’ye bir gün borcunu ödeyecektir. O gün geldiğinde Volkan’a bekçi ol deseler de Volkan yapacaktır. Ben başkanımızın Volkan’a nasıl baktığını da biliyorum. Ama işin bir de business tarafı da var. Affetmek en büyük intikamdır.”

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