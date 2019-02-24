Ersun Yanal’ın yerine o geliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'ın yerine Portekizli bir hoca gelecek.

Süper Lig’in en altlarında bulunan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal’ın yerine Portekizli bir hoca gelecek.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Zenit Saint Petersburg’a elenen Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası’na da veda eden Sarı Lacivertliler, ligde de küme düşme hattının hemen üstünde 15. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yaz göreve getirdiği Phillip Cocu ile yollarını 3-0’lık MKE Ankaragücü mağlubiyeti sonrası ayıran Sarı Kanarya göreve Ersun Yanal’ı getirmişti.

Portekiz basını ise Fenerbahçe yönetiminin takımı 2013/14 sezonunda şampiyonluğa taşıyan isim olan Yanal’ın yerine başka bir ismi getirmeye hazırlandığını yazdı.

O Jogo gazetesinde yer alan ve gündeme bomba gibi düşen habere göre Sarı Lacivertliler, şu an boşta olan Paulo Sousa’nın peşinde.

Haberde Sarı Lacivertli yönetimin takımı alt sıralardan çıkarabilmek için 48 yaşındaki teknik adamı göreve getirebileceği kaydedildi.

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