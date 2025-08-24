Ersuzum Spor FK Teknik Direktörü, Pendik Maçından Sonra Konuştu

TEKNİK DİREKTÖR SERKAN ÖZBALTA’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Pendikspor ile sahasında 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında, Teknik Direktör Serkan Özbalta, iki yarı arasındaki oyun farklılıklarına dikkat çekti. “İlk yarı ve ikinci yarı, iki farklı oyun. Siyahla beyaz kadar farklı bir oyun. Maç sonunda taraftarımızın desteğini beklerdim” ifadesini kullandı.

İLK YARI GOLLERİ VE PSİKOLOJİK DURUM

Özbalta, ilk yarıda atılan gollerin, hazırlık kampındaki çalışmalardan kaynaklandığını belirtti. Oyuncuların iletişiminin ve oyun şeklindeki derinliğin ilk yarıda başarılı olduğunu dile getirirken, “İstediğimiz her şey ilk yarıda hemen hemen zuhur etti. Devre arasında oyuncularımızla paylaştığımız gibi; bu tarz maçlarda psikolojik olarak daha güçlü olmalıyız” dedi. Takımın ikinci yarıda daha ciddi bir şekilde oynaması gerektiğini vurguladı.

YENİ OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ VE OYUN STRATEJİSİ

Serkan Özbalta, oyuncu değişikliklerinin skoru koruma üzerine yapıldığını, “Son dakikada da savunmaya Amar’ı aldık; çünkü onlar da uzun boylu oyuncularla geliyordu” dedi. Mücadelenin son dakikalarında alınan kararların sonuç vermesi gerektiğini ancak beraberliğin beklenmedik bir son olduğunu ifade etti. “3-0’dan sonra 3-3 olunca bizler hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularımız da yaşadı” şeklinde konuştu.

GELİŞİM İHTİYACI VE TARAFTAR DESTEĞİ

Özbalta, taraftarın maç sonunda verdiği tepkiye anlam veremediğini ve zor zamanlarda destek beklediğini belirtirken, “Kötü gün dostu olmak lazım. Takımı tribüne çağırıp destek vermelerini beklerdim. Ama olmadı, canları sağ olsun” dedi. Ayrıca, maratonun uzun olduğunu ve takımlarının daha fazla gelişim göstermesi gerektiğini vurgulayarak, “Daha fazla agresif olmalıyız” diyerek değerlendirmelerini sonlandırdı.