Ertan Yıldız Kimdir? Yaşı ve Kariyeri

ERTAN YILDIZ’IN HAYATI VE EĞİTİMİ

Ertan Yıldız kimdir sorusu, Mart 2025’te adı geçen bir soruşturma nedeniyle tekrar gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Ertan Yıldız, 21 Mart 2025 tarihinde yakalandı. Yıldız’ın yaşı ve memleketi merak konusu olurken, kamu görevi ile hukuki süreçleri de dikkat çekti.

EĞİTİM VE KARİYERİ

Ertan Yıldız, 1970 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede Mühendislik Yönetimi alanında yüksek lisans yaparak yüksek mühendis unvanı aldı. Yaklaşık beş yıl finans sektöründe çalıştıktan sonra, sanayi şirketlerinde 22 yıl boyunca ortaklıklar ve üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulundu.

İBB İLE BAĞLANTISI VE SON GELİŞMELER

2023 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak atanan Ertan Yıldız, aynı zamanda İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyordu. Fakat, Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılmış ve 21 Mart 2025 tarihinde yakalanmıştır.