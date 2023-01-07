Ertelenen Beşiktaş maçının tarihi belli oldu

Süper Lig’in 13. haftasında Beyoğlu’nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı Salı günü saat 20.00’de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu’nda meydana gelen patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor maçı, 14 Şubat Salı günü oynanacak.
“Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında 13 Kasım’da oynanması gereken ancak Taksim’de meydana gelen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka, 14 Şubat Salı günü saat 20.00’de oynanacak.”