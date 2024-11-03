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Spor

Ertuğrul Doğan: Hakem Planlanarak Gönderildi

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ERTUĞRUL DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’ye karşı oynanan ve 3-2 kaybedilen maç sonrası önemli açıklamalar yaptı. Doğan, takımının ve oyuncularının gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

HAKEM YORUMU

Ertuğrul Doğan, hakem yönetimini eleştirerek, “Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine. Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş” dedi. Doğan, Trabzonspor’un önünde kimsenin duramayacağını belirtti ve “Artık sonuna geldi bu iş. Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek” ifadesini kullandı.

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