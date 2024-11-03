Ertuğrul Doğan: Hakem Planlanarak Gönderildi

ERTUĞRUL DOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’ye karşı oynanan ve 3-2 kaybedilen maç sonrası önemli açıklamalar yaptı. Doğan, takımının ve oyuncularının gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

HAKEM YORUMU

Ertuğrul Doğan, hakem yönetimini eleştirerek, “Saha dışında şerefsizlere mağlup olduk yine. Buraya bu hakem planlanarak, kurularak gönderilmiş” dedi. Doğan, Trabzonspor’un önünde kimsenin duramayacağını belirtti ve “Artık sonuna geldi bu iş. Ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası herkes haddini çok sert şekilde bildirecek” ifadesini kullandı.