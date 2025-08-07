Spor

Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu’na Ziyaret

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI’NIN ZİYARETİ

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü’nün Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret ediyor. Ziyaret, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Burada gündemdeki önemli konular üzerinde görüş alışverişi yapılıyor.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz tarihinde yapılan genel kurulda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan’ı tekrar tebrik ediyor. Hacıosmanoğlu, Doğan’a başarılar dilerken, A Milli Takım formasını kendisine takdim ediyor.

