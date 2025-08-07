Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu’na Ziyaret

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI’NIN ZİYARETİ

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret ediyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen bu buluşmada, futboldaki önemli güncel meseleler hakkında fikir alışverişi yapılıyor.

MİLLİ FORMANIN TAKDİMİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz’da yapılan genel kurulda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan’ı tekrar tebrik ediyor ve ona A Milli Takım formasını takdim ediyor. Başarı dilekleriyle birlikte yapılan bu jest, Türk futbolunun geleceği adına bir anlam taşıyor.