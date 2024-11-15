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Spor

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor İçin Mücadele Zorundadır

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Ertuğrul Doğan Açıklamalarda Bulundu

Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı’nda kulübün ekonomik durumuna ve gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgiler verdi. Lige beklentileri doğrultusunda başlayamadıklarını vurgulayan Doğan, “Saha sonuçlarından dolayı tüm camiaya karşı mahcubuz. Ama Şenol hocamızla beraber en kısa sürede bu mahcubiyeti gidereceğimize olan inancımız tam.” şeklinde konuştu.

20 Aydır Başkanlık Görevi Sürüyor

Başkanlık görevini 20 aydır devam ettirdiğini belirten Doğan, ekonomik açıdan önemli adımlar attıklarını ancak sahada hedeflenen başarıyı elde edemediklerini ifade etti. Doğan, kulübün geleceği için umutlu olduklarını dile getirdi.

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