Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’un Geleceğini Belirliyor

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi’ne yaptığı röportajda kulübün tarihi ve geleceği hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Bordo-mavili kulübün sadece sahadaki başarılarıyla değil, aynı zamanda gösterdiği dirençle de Türk futbolunda özel bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Doğan, alacakları tarihi adımları da açıkladı.

MALİ YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Doğan, yürüttükleri mali yeniden yapılanma sürecinin yalnızca mevcut sorunların çözümünde değil, aynı zamanda geleceğin güçlü ve özgür Trabzonspor’unu inşa etme iradesinin bir yansıması olduğunu belirtti. Ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için disiplinli bir mali yapının temellerini atacaklarını ifade eden Doğan, yakın zamanda gerçekleştirilen sermaye artırımıyla ilgili şunları kaydetti: “Buradan gelecek paranın tamamı borçların temizlenmesine yönlendirilecektir. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyar Türk lirası tutarındaki vergi borcunun kapatılması planlanmaktadır.”

PROJELERLE EKONOMİK KAPASİTE ARTACAK

Ertuğrul Doğan, kulübün ekonomik kapasitesini artıracak büyük projelerin devreye alındığını vurguladı. “Kartal Tesisleri” ve Emlak Konut GYO ile imzalanan protokolün, Trabzonspor için önemli bir sıçrama noktası olacağına inandığını belirten Doğan, bu projelerden elde edilecek gelirlerin kulübün ekonomik bağımsızlığını kalıcı bir biçimde sağlayacağına değindi.

TEŞEKKÜR VE VİZYON PAYLAŞIMI

Doğan, bu vizyonun gerçekleşmesinde destek veren herkese teşekkür etti. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a minnettar olduklarını ifade etti. Doğan, bugün atılan adımların Trabzonspor’u uzun vadeli başarıya taşıyacağına dikkat çekerek, kulübün sadece bir spor kulübü olmadığını, bir inanç ve değerler bütünü olduğunu belirtti.

MATTİA AHMET MİNGUZZİ’YE ANMA

Ertuğrul Doğan, Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için duygu dolu açıklamalarda bulundu. Minguzzi’nin Trabzonspor sevgisiyle büyüdüğünü ve 2022 şampiyonluğunun coşkusunu yaşadığını belirten Doğan, “Bu aidiyeti sonsuzlaştırmak üzere Papara Park’taki Yavru Fırtına Tribünü’ne Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını veriyoruz. Bu tribün yalnızca beton bir yapı olmayacak. Vefanın, insanlığın ve adalet arayışının karşılık bulduğu bir mekan haline gelecek.” ifadelerini kullandı.