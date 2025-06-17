Haberler

Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır Açıklaması Yaptı

BASIN TOPLANTISINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Özellikle son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan millî kaleci Uğurcan Çakır hakkında değerlendirmelerde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Uğurcan Çakır’ın durumu üzerine sorulan bir soru üzerine Doğan, “Bu açıklamaları defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediliyor. Uğurcan takımın kaptanıdır. Aklımdan geçen futbolu burada bırakmasıdır. Avrupa ile alakalı bir sözümüz var, oradan teklif gelirse yardımcı olacağımızı söylemiştik. Şu an için Uğurcan için herhangi bir resmî teklif yoktur. Durum bundan ibaret” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap’ta Güvenlik İlan Etti

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap'ta 17-19 Haziran tarihleri arasında 4 alanı 'geçici özel güvenlik bölgesi' olarak belirledi ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
Haberler

İki Grup Arasında Kavga Meydana Geldi

Değirmenaltı sahilinde meydana gelen bıçaklı kavgada alkol etkisiyle iki kişi yaralandı. Olayın ayrıntıları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.