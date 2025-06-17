Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır Açıklaması Yaptı

BASIN TOPLANTISINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında transferle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Özellikle son dönemlerde Fenerbahçe ile anılan millî kaleci Uğurcan Çakır hakkında değerlendirmelerde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Uğurcan Çakır’ın durumu üzerine sorulan bir soru üzerine Doğan, “Bu açıklamaları defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediliyor. Uğurcan takımın kaptanıdır. Aklımdan geçen futbolu burada bırakmasıdır. Avrupa ile alakalı bir sözümüz var, oradan teklif gelirse yardımcı olacağımızı söylemiştik. Şu an için Uğurcan için herhangi bir resmî teklif yoktur. Durum bundan ibaret” şeklinde konuştu.