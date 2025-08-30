Ertuğrul, Düğün’de Dikkat Çekti

MANUKYAN VE DOSTLARINDAN SAMİMİ DÜĞÜN

Ertuğrul, yakın arkadaşı Ezgi Şenler’in düğününe katıldı. Düğün çıkışında verdikleri içten evlilik yanıtı gecenin en dikkat çekici anlarından biri oldu. 2012 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Ertuğrul, bugüne kadar birçok projede yer aldı. “Teşkilat”, “Afili Aşk”, “Benim İçin Üzülme”, “Dağ 2” ve “Yanımda Kal” gibi yapımlardaki performansları onu geniş bir hayran kitlesi ile buluşturdu. Özellikle TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisinde “Serdar Kılıçarslan” karakteri ile akıllarda yer etti.

ÇİFTİN UYUMSUZ TARZI VE NEŞELİ TAVIRLARI

Düğün sırasında Ertuğrul ve Manukyan, kameralar önünde birlikte poz vererek uyumlu görünümleriyle dikkat çekti. Zarif tavırları ve neşeli halleriyle konukların ilgisini çeken çift, romantik anlarıyla da göz doldurdu. Gece sonunda gazetecilerin “Evlilik planınız var mı?” sorusuna, çift birlikte yanıt verdi. “Bir aile kurmak güzel ama biz şu an böyle iyiyiz,” şeklinde konuşan ikili, yakın gelecekte nikâh masasına oturmayı düşünmediklerini belirtti.

YEDİ YILDIR DEVAM EDEN MUTLU İLİŞKİ

Yaklaşık 7 yıldır süren mutlu ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor. Özel hayatlarını koruma çabası içinde olan Ertuğrul ve Manukyan, bu süreçte de aşklarını sağlam temeller üzerinden yürütmeye devam ediyor.