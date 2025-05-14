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Ertuğrul Ersoy, BURSASPOR’a döndü

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Bursaspor, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile yollarını ayıran eski takım kaptanı ve defans oyuncusu Ertuğrul Ersoy’u (28) renklerine kattı. TFF 3. Lig Şampiyonu olan Bursaspor, 2. Lig’e yükselmeye hazırlanırken, Ersoy ile Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde 4 yıllık anlaşma imzaladı.

ERTUĞRUL ERSOY’UN AÇIKLAMALARI

Ertuğrul Ersoy, “Çok duyuyorum, ‘Süper Lig’den ikinci lige gidilir mi?’ diyenlere cevaben, Bursaspor çağırıyorsa gidilir” diyerek, Bursaspor’a dönüşü hakkında düşüncelerini paylaştı. Bursaspor Başkanı Enes Çelik, “Camiamızın evladı, gittiği her yerde, gerek yurt içinde gerek yurt dışında göğsünü gere gere Bursasporlu olduğunu ifade etmekten hiçbir yerde çekinmemiş, sevgili Ertuğrul Ersoy kardeşimizin tekrar yuvaya dönüşüyle alakalı imza töreninde bir araya geldik” şeklinde konuştu. Çelik, aynı zamanda, Ertuğrul’un, Gaziantep FK’dan alacağı ücretten feragat ederek Bursaspor’a geldiğini belirtti.

GEÇMİŞTEKİ GÜZEL ANILAR

Ertuğrul, “12 yılın ardından burada sizlerin karşısında olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada 3 kez kontrat yeniledim” diyerek, Bursaspor’daki geçmişini ve gelecekteki hedeflerini ifade etti. Transfer sürecinde destek olanlara da teşekkür eden Ersoy, “Artık hedefimiz belli” ifadesini kullandı. Futbolcunun Bursaspor’daki yeniden kalması, onun için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

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