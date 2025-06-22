Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Korfbol Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

KORFBOL TAKIMINDAN İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Korfbol Takımı, üç yıl süren düzenli çalışmalardan sonra Türkiye Liseler Arası Korfbol Şampiyonası’nda birincilik elde etti. Tatil günlerinde bile antrenmanlarına devam eden öğrenciler, kazandıkları bu şampiyonlukla okullarını onurlandırdı. Beden Eğitimi Öğretmeni Funda Yılmaz’ın liderliğinde ve Türkiye Korfbol A Milli Takımı Başantrenörü Yüksel Abdikoğlu’nun desteğiyle 3 yıl önce kurulan takım, Kocaeli’de düzenlenen şampiyonlukta zirveye çıkarak Türkiye şampiyonu oldu. Öğrenciler, bu başarıyla birlikte hem altın madalya kazandı hem de okullarına tarihi bir gurur yaşattı.

10. sınıf öğrencisi Merve Karaaslan, iki yıldır bu spora ilgi gösterdiğini belirterek, “Aslında bizim üzerine çalıştığımız proje 3 yıllık. 3 yıldır bu spor için emek harcıyoruz ama en büyük başarımız bu sene geldi. Biz bu sene güzel başarı elde ederek Türkiye birincisi olduk. Ailelerimizden arkadaşlarıma, okulumuzdan öğretmenlerimize kadar herkesin büyük emeği var” ifadelerini kullandı.

Takım kaptanın milli takımda olduğunu ifade eden Hamza Gümüşel ise, “Bu sporu, Türkiye şampiyonluğu başarısını ettirmek istiyoruz. Çok emek sarf ettik ama en büyük başarımızı bu yıl kazandık” dedi. 9. sınıf öğrencisi Beril Öztürk, başarılarının temelinde yatan disipline değinerek, “Tatillerde bile antrenman yaptık, deprem oldu biz yine antrenmandaydık. Gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Basketbol geçmişi olan Saner Efe Özyurt, arkadaşlarının tavsiyesiyle korfbola yöneldiğini belirterek, “Funda Hocam elimden tuttu, yardımcı oldular. Bu sporda güzel başarılar elde etmeye başladık. Basketbol benim için daha iyi demiştim ama korfboldan da memnunum” dedi. Beden Eğitimi Öğretmeni Funda Yılmaz, “Bu süreçte Yüksel Abdikoğlu bize çok yardımcı oldu, bize bu sporu tanıttı ve çalışmalarımızda danışmanlık yaptı. Öğrencilerimle birlikte kar tatili, ara tatil demedik, hafta sonu demedik hep birlikte çalışmalara devam ettik. Bunun başarısı da Türkiye şampiyonluğu olarak geldi” açıklamasında bulundu.

Yüksel Abdikoğlu ise, “Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 3 yıllık süreçte birçok başarıya imza attı. Ben de onlara destek verdim. Funda Hocamız beni aradı, korfbol takımı kurmak istediğini söyledi. Bende her türlü desteği verebileceğimi söyledim” dedi. Korfbolun tarihine değinen Abdikoğlu, “Korfbol, 1902 yılında Hollandalı beden eğitimi öğretmeni tarafından geliştirildi ve 1903 yılında dünyada yayılmaya başladı. Türkiye olarak biz korfbol sporu ile 1995 yılında tanıştık” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Mesut Tekin, “Okulumuz 5 yıllık geçmişe sahip ama içerisinde 50 yıllık birikimi barındırıyor. Anadolu lisesi olduğumuz için insanların aklına bazı sorular geliyor. ‘Üniversite sınavında hangi başarıyı sağladınız? Bu okulda okuyanlar nereleri kazandılar?’ cümlelerinin daha ötesini yapmak istiyoruz. Atatürk’ün ifade ettiği gibi, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim’ cümlesini düstur edinerek, bu çalışmaları yapıyoruz. 3 yıllık yatırımın sonunda ürünü almanın, Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.