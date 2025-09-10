Ertuğrul Küçükdeveci Düşerek Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde, süt toplama işi yapan bir kamyonetin kasasından düşen 25 yaşındaki Ertuğrul Küçükdeveci, kaldırıldığı sağlık kurumunda yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Gülşehir’e bağlı Karacaşar beldesinde gerçekleşti.

KAZA ANINDA NELER YAŞANDI?

Kamyonet sürücüsü A.S. ile birlikte süt toplamak üzere yola çıkan Ertuğrul Küçükdeveci, dönüş yolunda kamyonetin kasasına bindi. Ancak bir süre sonra dengesini kaybederek yola düştü. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri Acil Durum çağrısı üzerine olay yerine intikal etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

PATIENT HASTANEDEN GELEN ACI HABER

Erkek kişi, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçükdeveci’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere morga alındı. Olayın ardından kamyonet sürücüsü A.S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma hâlâ devam ediyor.