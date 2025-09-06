Ertuğrul Ocağı Derneği Bisiklet Yolculuğu

KAYI BOYU’NUN TARİHİ YOLCULUĞU CANLANDIRILIYOR

Ertuğrul Ocağı Derneği üyeleri, Kayı Boyu’nun tarihi göç yolculuğunu yeniden canlandırmak için Kütahya’nın Domaniç ilçesinden Bilecik’in Söğüt ilçesine bisiklet yolculuğu başlattı. Etkinlik çerçevesinde Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babaannesi, Ertuğrul Gazi’nin annesi olarak bilinen ve “devlet ana” ünvanına sahip Hayme Ana’nın Çarşamba köyündeki kabri başında dua edildi.

BİSİKLET TUTKUNLARI HAZIRLIK YAPIYOR

Bilecik’te aktif olarak faaliyet gösteren Ertuğrul Ocağı Derneği Başkanı Orhan Şişman, bisiklet tutkunlarıyla birlikte Hayme Ana’nın manevi huzuruna geldiklerini belirtip, “Ecdat tüm zorluklara rağmen bu topraklara gelmiş. Biz de aynı inancı, aynı kararlılığı sahada hissetmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. Bisikletçilerin kaptanı Levent Yılmaz, göç yolunda pedal çevireceklerini ifade ederek, “Bu yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda ecdadın yaşadığı zorlukları anlamaya yönelik bir yolculuk. Yarın Söğüt’te olacağız ve orada Ertuğrul Ocağı yönetimi bizi karşılayacak.” dedi.

Etkinliğin devamında Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Naci Uzuncan ile İlçe Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, bisikletçileri Söğüt’e uğurladı. Yaklaşık 90 kilometre uzunluğunda olan bisiklet yolculuğunun ilk durağı Domaniç yaylaları olacak. Katılımcılar, burada bir gece konakladıktan sonra Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi’ne ulaşmayı planlıyor.