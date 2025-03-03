Ertuğrul Özkök Kariyerinden Çarpıcı Açıklamalar

ERTUĞRUL ÖZKÖK’ÜN GAZETECİLİK KARİYERİNE DAİR AÇIKLAMALARI

Haberler.com ekranlarında Gökay Kalaycıoğlu’nun konuğu olan Ertuğrul Özkök, gazetecilik kariyeri hakkında çarpıcı detaylar sundu. Eleştiriler karşısında sergilediği rahat tavrıyla dikkat çeken Özkök, mesleki yaşamındaki zorlukları ve değişen bakış açılarını içten bir şekilde anlattı. Kendisine yöneltilen eleştirilere sert bir yanıt veren Özkök, “Bana, ‘Dönek’ diyorlar hiç alınmam, kendim söylüyorum ben döneğim, fikirlerim değişebilir” diyerek, görüşlerinin zamanla evrilebileceğine dikkat çekti.

HÜRRİYET’TE YENİLİKLER GETİRDİ

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde uyguladığı yeniliklerden bahseden Özkök, “Hürriyet gazetesinin tarihinde hiç olmayan şeyler soktum” sözleriyle medya dünyasına farklı bir anlayış kazandırdığını vurguladı. Basın camiasında sevildiği kadar yoğun eleştiri de aldığını dile getiren Özkök, “Çok nefret edilen bir gazeteci oldum” ifadesiyle medyadaki konumunun her zaman tartışmalı olduğunu belirtti.

YAŞADIĞI TEHLİKELİ ANLAR

Gazetecilik yaşamında pek çok tehlikeyle karşılaştığını söyleyen Özkök, “Ayağımda iki kere bomba patladı” diyerek yaşadığı korkutucu anları dinleyicileriyle paylaştı. Hayatını tehlikeye atan olaylar arasında, “Ofisimin altında bomba patladı, tesadüfen kurtuldum” diyerek, büyük bir şansla hayatta kaldığını aktardı. Kariyeri boyunca iktidara yakın bir gazeteci olarak anıldığını kabul eden Özkök, “İktidara yakın bir gazeteci olarak kariyer yaptım” demesiyle bu eleştirilere açık bir yanıt vermiş oldu.

CUMHURBAŞKANLARIYLA İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanlarıyla olan yakın ilişkisi sıkça eleştirilen Özkök, “Cumhurbaşkanıyla yakınım diye bana ‘Özköşk’ diyorlardı” diyerek bu lakabın nasıl ortaya çıktığını anlattı. Gazetecilik kariyerinin önemli bir kırılma noktası olarak, “Hürriyet’ten kendim ayrılmadım, işime son verildi” sözleriyle medya sektöründeki dönüşümü özetledi.