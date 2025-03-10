Ertuğrul Sağlam, Kocaeli’yi Ziyaret Etti

KOCALI SPOR’UN TEKNİK PATRONU GELECEKTEKİ BULUŞMALARA DEĞİNDİ

Trendyol 1. Lig’in zirvesindeki Kocaelispor’un aralık ayının ortasına kadar teknik direktörlüğünü yapmış olan Ertuğrul Sağlam, uzun bir aradan sonra davet üzerine kente geldi. Ziyarette, Kocaelispor tişörtü ve şapkası hediye edildi. Teknik direktörlük kariyerinin sona ermesinin ardından, Kocaeli’ye geri dönen Sağlam, burada futbol üzerine özel bireylerle bir araya geldi.

İADE-İ ZİYARET VE FUTBOL SOHBETİ

Sağlam, Kocaelispor’daki görev süresinin ardından kendisini ziyaret eden Karamürsel Meslek Edindirme Merkezi’ne iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Merkezdeki idareciler, öğretmenler ve öğrencilerle uzun süre vakit geçiren Sağlam, futbol üzerine keyifli sohbetler yaptı. Merkezdeki öğrencilere Kocaelispor’un şapkası ve tişörtünü hediye eden Sağlam, imza taleplerini de geri çevirmedi.

DEZAVANTAJLI BİREYLERE GÖSTERİLEN İLGİ

Geri dönüşü sırasında dezavantajlı bireylerle gerçekleştirdiği zamanla ilgili bir paylaşımda bulunan Sağlam, “Dostlarımızı ziyaret ettik. Herkese selamları var” ifadesini kullandı. Merkez yetkilileri ise Sağlam’a, onlara verdiği değer ve harcadığı zaman için teşekkür etti.