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Ertuğrul Uluman, Sulama Kanalında Bulundu

HAREKETSİZ KALDIĞI KANALDA KURTARILDI

Adana’da bir sulama kanalında hareketsiz halde bulunan Ertuğrul Uluman (54), çevresindekiler tarafından kurtarıldı. Durumu ağır olan Uluman, hemen hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi üzerindeki sulama kanalında gerçekleşti.

VATANDAŞLAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre, Ertuğrul Uluman’ın sulama kanalında hareketsiz şekilde sürüklendiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada, ekipler olay yerine ulaşmadan Uluman’ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardılar. Sağlık ekiplerine teslim edilen Uluman, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde Uluman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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