Erü Rektörü’nden Ramazan Bayramı Mesajı

REKTÖRÜN BAYRAM MESAJI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şu ifadelere yer verdi: “On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını tamamlayarak Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız.”

BAYRAMIN ANLAM VE ÖNEMİ

Prof. Dr. Altun, bayramların birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren günler olduğunu vurguladı. “Bayramlar, aynı ortak değerler altında bizleri buluşturan, paylaşma ve dayanışma günleridir.” diyerek, Ramazan Bayramı’nın önemini belirtti. Rektör, başta üniversitenin öğrencileri ile akademik ve idari personel olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladı.