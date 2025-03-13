ERÜ, ‘Spor Dostu Üniversite’ Etkinliği Düzenledi

ETKİNLİK HAZIRLIKLARI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu’nda bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik, saat 09.30 ile 11.00 arasında okulda eğitimlerine devam eden toplam 400 öğrenciyle gerçekleştirilen sportif faaliyetler içeriği ile zenginleştirildi.

SPOR DOSTU ÜNİVERSİTE ETKİNLİĞİ

Faaliyetlerin ardından, üniversitenin ve Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu idarecilerinin ve öğrencilerin katılımıyla toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, “Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem ikinci etkinliğimiz olarak Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu’nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak, onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler vermek oldu.” diyerek etkinliğin hedeflerini vurguladı.

TEŞEKKÜRLER VE DESTEK

Aksoyak, sözlerine “Bu kapsamda bizleri misafir eden Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu idareci öğretmen ve öğrencilerine etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan, katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.