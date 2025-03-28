Erü Spor Her Yerde Etkinliği düzenlendi

ETKİNLİK DÜZENLEDİLER

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu’nda “ERÜ ile spor her yerde” temasıyla bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik, 10.00-11.45 saatleri arasında, eğitim-öğretim hayatına devam eden toplam 120 öğrenci ile okul bahçesinde yapılan sportif faaliyetlerden oluştu. Faaliyetlerin ardından, Üniversite ve Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca, etkinliğe katılan tüm çocuklar için ayrı ayrı bayram hediyeleri verildi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, bu dönem beşinci etkinliklerine ulaştıklarını belirtti. Aksoyak, “Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem beşinci etkinliğimiz olarak Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu’nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız, ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak, onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak” dedi. Ayrıca, sporun, fiziksel aktivitenin ve egzersizin önemine dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR

Aksoyak, etkinlikte yer alan ve projeye katkı sağlayan Yeşilyurt Mustafa Tümer Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti ve “Bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

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