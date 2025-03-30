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Eruh Atatürk Stadyumu Yenilendi ve Hizmete Açıldı

ERUH ATATÜRK STADYUMU’NDA YENİ TRİBÜN HİZMETE GİRDİ

Siirt’in Eruh ilçesinde yer alan Eruh Atatürk Stadyumu’nun 480 kişilik yeni tribünü hizmet vermeye başladı. Stadyumda gerçekleştirilen yenileme işlemleri kapsamında istinat duvarları, yedek kulübeler ve soyunma odaları tamamlandı. Yeni tribün montajı ile birlikte bakım ve onarım süreci sona erdi.

SPOR FAALİYETLERİNE KATKISI OLACAK

Yeni tribünün, ilçedeki spor faaliyetlerine önemli bir katkı sağlaması ve gençlerin sportif faaliyetlere teşvik edilmesi hedefleniyor. Eruh Atatürk Stadyumu, bölgede düzenlenecek etkinlikler için keyifli bir alan yaratma amacında.

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