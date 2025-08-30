Eruh’taki Okul, Boya Ve Tadilat Yaptı

OKUL HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

SİİRT’in Eruh ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda, okul müdürü, öğretmenler ve veliler, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık amacıyla boya ve tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Eruh ilçe merkezinde yer alan bu okulda, okul müdürü Fikret Keskin, müdür yardımcısı Harun Mızrak, sınıf öğretmeni İbrahim Özbay ve veli Nahide Demir, bu sürecin bir parçası olarak aktif rol alıyor.

ÇOCUKLARA HAYATA HAZIRLAMAK AMAÇLANIYOR

Okul müdürü Fikret Keskin, okuldaki bu çalışmalara topluca katıldıklarını dile getiriyor. “Okul idaresi, öğretmen, personel ve velilerimizin desteği ile burada yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizi hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Amacımız sadece ders anlatmak değil, çocuklarımızı hayata hazırlamak. Onları görmek bizi de mutlu ediyor, o yüzden onlar için yaptığımız her şeyden keyif alıyoruz” diyor.

DEVAM EDEN HEYECAN

Sınıf öğretmeni İbrahim Özbay, öğrencilerin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Öğrenciler bizim için çok kıymetli, onlara bunu hissettirmek, çocukların okula ve öğretmenlerine olumlu varlıklarını geliştirmek istiyoruz. Bizler mesleğimizi bir görev değil, bir gönül işi olarak görüyoruz. Bu işleri yaparken yorulmuyoruz. Çünkü çocuklarımızı çok seviyoruz. Artık ilk ders zilinin çalmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanıyor.

VELİLER DE DESTEK VERİYOR

Okulda yapılan çalışmalara katılan veli Nahide Demir, okul idaresinin ve öğretmenlerin çabalarına kayıtsız kalmadıklarını belirtiyor. “Okul müdürü ve öğretmenlerimizin çabalarını gördük. Biz de veli olarak gelip yardımcı olmak istedik. Okul temizliği olsun, masaların ve sıraların boyanması olsun bunlara yardımcı olduk. Bütün öğretmenlerimizin ve okul müdürümüzün bu gayretleri ve emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.” diyor.