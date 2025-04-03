Erulder’den Öğrencilere Ramazan Desteği Erzurum’da

ERULDER RAMAZANDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Mübarek üç ayların sona erdiği bu günlerde Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER), Erzurum’da öğrenim gören on bini aşkın uluslararası öğrenciyi ramazan ayında da destekleyerek yanlarında oldu. Gerçekleştirdiği etkinliklerle adından sıkça söz ettiren ERULDER, ramazan boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerle öğrencilerin kalplerinde özel bir yer edindi. On bir yıldır aralıksız bir şekilde öğrencilere iftar yemeği sunan dernek, bu yıl da ümmet sofrası geleneğini sürdürdü. Tebrizkapı Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine yüzlerce öğrenci katılım gösterdi. Ayrıca gönüllülerin organize ettiği iftarlara da çok sayıda öğrenci katıldı ve ramazan ayı sonunda toplamda 1873 uluslararası öğrenciye ulaşıldı.

YARDIM FELSEFESİ VE ETKİNLİKLER

Evlerde kalan öğrencilere de gıda kolisi ve alışveriş kartı gibi yardımlar ulaştırılarak, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin tespit ettiği 97 eve destek sağlandı. Yapılan bu yardımlar, öğrenciler üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Ramazan ayının manevi atmosferi, dernek faaliyetlerine de yansıdı. Yapılan sohbetlere ve çeşitli yarışmalara çok sayıda öğrenci katılım sağladı. İftar sonrasında gerçekleştirilen bilgi yarışmaları ile hediyeler verildi. 40 Hadis yarışmasına 17 farklı ülkeden 41 öğrenci katıldı ve renkli görüntülere sahne olan bu etkinlikte, dereceye giren öğrenciler Suriye’den Hanan, Rusya’dan Dinara ve Yemenli Abdurrahim oldu. Dernek merkezinde düzenlenen teravih namazına da çok sayıda öğrenci katıldı.

MADDİ DESTEKLER DE DEVAM ETTİ

ERULDER, maddi durumu yetersiz olan 221 öğrenciye maddi destek sağladı. Toplamda yapılan ayni ve nakdi yardımların tutarı 432 bin 300 lira olarak kaydedildi. Tüm bu faaliyetler doğrultusunda toplamda 3427 öğrenci faydalandı. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, “Ramazan ayını dolu dolu geçirdik, çok şükür. Yaptığımız faaliyetlerle öğrencilerimizi Erzurum’da yalnız bırakmadık. Faaliyetlerimize onlarca ülkeden yüzlerce öğrenci katıldı. Ramazan çalışmalarımızı öğrencilerimize sunduğumuz bayram kahvaltısı ile tamamladık. Destek veren gönüllülerimize ayrıca teşekkür ederim” ifadesini kullandı.