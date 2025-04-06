Erva GÜN, CHP’ye Kayyum Atanması İhtimali Çözülmez

CHP KURULTAYI KAYYUM HEDEFİNİ REDDEDİYOR

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, “İrade Milletindir” temasıyla gerçekleşen CHP’nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nda açıklamalarda bulundu. Gezmiş, “CHP’ye kayyum atanması, kabul edilebilir bir şey değil. Hele bugünkü kurultaydan sonra böyle bir ihtimal, ihtimal dahilinde değil zaten” diye belirtti. Kurultay, saat 10.00’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı.

COŞKULU BİR KURULTAY DÜZENLENİYOR

Konuşmasında kurultayın coşkulu geçtiğini dile getiren Gezmiş, “Yoğun bir dönem geçiriyoruz biliyorsunuz. Birlik ve bütünlük içerisinde coşkulu bir kurultay yapıyoruz. Az önce Genel Başkanımız konuşmasını yaptı. Şimdi oylamaları yapıyoruz. Kısa süre sonra da Parti Meclisi seçimimizi yapacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi.

DEMOKRASİ İÇİN İMZA KAMPANYASI

Ayrıca, tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçimi talep eden imza kampanyası hakkında da konuşan Gezmiş, “Öncesinde sandık geldi, biliyorsunuz. Dayanışma sandıklarıyla birlikte bir seçim yapıldı ve çok yüksek oranda oy aldı. İmza kampanyası inanın ki çok daha büyük oranlara ulaşacaktır. Demokrasinin önünde, milli iradenin önünde hiçbir şey duramaz. İmza kampanyamızdan sonra da Cumhurbaşkanı adayımız, zaten haksız sebeplerle içeride tutuluyor, çıkacak ve seçim kampanyamıza başlayacağız” şeklinde ifade etti.