Erva Spor Kulüpleri, Gençliğe Hizmet Veriyor

SPOR OKULLARI PROJESİ TANITILIYOR

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in liderliğinde hayata geçirilen “Her Mahalleye Bir Spor Okulu” mottosuyla başlayan ERVA Spor Kulüpleri Projesi, hızla Türkiye’nin önde gelen gençlik projelerinden biri haline geldi. Erdemlerimizle Varız (ERVA) ismiyle bilinen bu proje, Kayseri Valiliği, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yürütülmekte olup, sadece spor imkânı sunmakla kalmıyor, özgüvenli ve disiplinli bir genç nesil yetiştirmeyi amaçlıyor. Projenin ilk 3 yılı içinde 60 farklı spor kulübü kuruldu. Bu kulüplerde futbol, basketbol, voleybol, güreş, tekvando ve birçok branşta eğitim veriliyor. Kısa bir süre içinde 16 bin gencin lisanslı sporcu hâline gelmesi, projenin kazandığı başarıyı gözler önüne seriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL GELİŞTİRİLİYOR

ERVA Spor Kulüpleri’nin sürdürülebilirliği için yenilikçi bir model uygulanıyor. Spor okulları her biri, bir kurum veya sivil toplum kuruluşu tarafından yönetilmekte. Bu durum, kulüplerin toplumsal katkılarla ayakta kalmasını sağlıyor. Projenin bir başka dikkat çekici yönü ise, spor okullarında faaliyet gösteren antrenörlerin, ERVA Spor Kulübü’nün destekçileri olan iş insanları tarafından istihdam edilmesidir. Bu hayırsever iş insanlarının desteğiyle yüzlerce antrenör gençlerle buluşmakta, böylece sporun sürdürülebilirliği güvence altına alınmaktadır.

PROJENİN HEDEFLERİ VE GELECEĞİ

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin geldiği aşamadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Her mahallede spor yapabilen, özgüveni yüksek bir gençlik yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda, kısa sürede 16 bin lisanslı sporcuya ulaşmak bizim için büyük bir mutluluk. ERVA Spor Kulüpleri, yalnızca spor yapan gençler yetiştirmiyor, aynı zamanda disiplin, kardeşlik ve değerlerle donanmış bir neslin temeli atılıyor,” diye belirtti. Vali Çiçek, ERVA Spor Kulüpleri’nin yaz okulu anlayışının ötesinde, her mahallede gençlere ücretsiz spor hizmeti sunan ve yıl boyunca faaliyet gösteren bir kulüp olarak hizmet vermeye başladığını da vurguladı. ERVA Spor Kulüpleri 365 gün boyunca aktif kalacak ve gençlerin fiziksel gelişimlerini desteklemek, sporla tanıştırmak için çeşitli branşlarda eğitim programları düzenleyecek. Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’de spor kültürünü tabana yayan ERVA Spor Kulüpleri, önümüzdeki dönemde daha fazla mahallede gençlere ulaşmayı hedefliyor. Valilik, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle büyüyen bu proje, sporun yaygınlaşmasına ve gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam edecek,” şeklinde sözlerini sonlandırdı.