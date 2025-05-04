Erva Spor Okulları Şampiyonası Yapıldı

ERVA SPOR OKULLARI ŞAMPİYONASINA YOĞUN KATILIM

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in talimatıyla başlatılan proje çerçevesinde kentte oluşturulan 52 ERVA Spor Okulu, Erva Spor Okulları 2. Valilik Kupası Taekwondo Şampiyonası’na katıldı. Şampiyona, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi ve 300 sporcu bu etkinlikte yer aldı. Etkinlik, seremoninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sporcular, farklı kategorilerde dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE

Projenin milli takıma sporcu yetiştirmek açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Yaklaşık 1 buçuk yıl önce başlayan valimizin himayelerinde tüm Kayseri’mizin sivil toplumuyla, iş insanıyla antrenörler ve tüm halkımızla birlikte başlatmış olduğumuz ERVA Spor Okulları’nda bugün bizim düğün günümüz. Gençlerimiz, çocuklarımız, her şeyimiz sporla hayat buldu.” dedi. Kabakcı, “Her türlü olimpiyat ve Avrupa şampiyonluklarında artık boy gösterecek şampiyonların bu yarışmalarla birlikte şekilleneceği bir yola girdik.” diyerek, 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın önemine dikkat çekti.

PROJENİN GELECEĞE ETKİLERİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ERVA Spor Okulları’nda emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin geleceği açısından çok önemli olduğunu belirtti. Şampiyonanın sonunda, dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi.