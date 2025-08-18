Eryaman’da Dalgakıran Düşerek Vefat Etti

ANKARA’DA TRAJIK OLARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ankara’nın Eryaman bölgesinde yaşayan ve yayıncılık kariyeriyle tanınan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. “Jrokez öldü mü?” sorusu sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir merak konusu haline geldi. 29 yaşındaki yayıncının ani ölümü sonrasında takipçileri derin bir üzüntü yaşadı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Peki, Jrokez öldü mü? Jrokez kimdir ve neden öldü? İşte bu sorulara dair ayrıntılar…

OĞUZHAN DALGAKIRAN’IN TRAJİK OLAYI

Kick platformu üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan ve “Jrokez” olarak bilinen Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara’da henüz belirlenemeyen bir nedenle 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölüm haberi, ailesi ve sevenlerini derin bir yasa boğdu.

YAKINLARINDAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Dalgakıran’ın apartman görevlisi Nimettullah Arıkan, “Oğuzhan çok değerli bir komşuydu, her gördüğünde selam verirdi. İntihar edecek biri gibi görünmüyordu. Ne yaşadığını bilemeyiz” diyerek duygu dolu sözlerle üzüntüsünü belirtti. Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başladı. Daha sonra, Kendine Müzisyen’in de dahil olduğu “Twitch Erik Dalı” grubunda yer aldı ve yayınlarını daha sonra Kick platformuna taşıdı. Dalgakıran, çoğunlukla oyun yayınları ve sohbet içerikleri ile tanınıyordu.