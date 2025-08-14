Eryaman Stadı, 2025-2026 Sezonu İçin Yenilendi

ERZİK İŞLERİMİZ YENİDEN BAŞLADI

Başkentteki Eryaman Stadı’nın zemin yenileme çalışmaları, 2025-2026 sezonu öncesinde tamamlandı. Gençlerbirliği, dört sezon aradan sonra taraftarının önünde ilk Süper Lig maçını, 17 Ağustos Pazar günü Eryaman Stadı’nda Hesap.com Antalyaspor ile oynayacak. Süper Lig’e geri dönecek olan Gençlerbirliği’nin yanı sıra, bu sezon Nesine 2. Lig’de mücadele edecek MKE Ankaragücü de iç saha maçlarını 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı’nda gerçekleştirecek.

YENİ HİBİR SİSTEM İLE ZEMİN UYGULAMALARI

Zemin çalışmaları, geçen sezonun sonunda başlayarak, yoğun maç trafiği ve iklim koşullarının etkisiyle bozulmaların yaşandığı alanda gerçekleştirildi. 2024-2025 sezonunun sona ermesinin ardından yaz döneminde statta önemli yenileme işlerine başlandı. Özel ağızlı ekskavatörlerle alttan ısıtma sistemine zarar vermeden 20-25 santimetre derinliğinde kazı yapılarak, eski hibrit yapı ve bitkisel çim tabakası çıkarıldı. Daha sonra zemine serilen kum tabakası, binde 8 çatı eğimine uygun şekilde lazerle düzeltildi.

Büyük rulolar halinde serilen doğal çim üzerine, polietilen esaslı sentetik iplikler özel hibrit çakma makineleriyle dikey olarak uygulandı. Böylece sahadaki yeni hibrit sistem oluşturulmuş oldu. Ek olarak, mevcut sulama sisteminin yetersizliği nedeniyle, saha genelinde homojen su dağılımını sağlayan yeni otomatik sulama altyapısı kuruldu. Bu sistemle sıvı gübreler ve bitki koruma ürünleri, sulama suyuyla doğrudan zemine veriliyor.

ÇİMİN GÜVENLİĞİ İÇİN GÖLGE SİSTEMİ

Zeminin korunması ve çimin sağlıklı bir şekilde gelişimini desteklemek için statta gölgelik sistemi oluşturuldu. Saha üzerine yerleştirilen ve güneş ışınlarının zararlı etkilerini filtreleyen, yüzde 85 ışık geçirgenliğine sahip sera örtüsü kullanıldı. Örtü, halatlar ve raylı sistemle desteklenerek kontrol edilebilir bir şekilde tasarlandı. Gölgelik sistemi sayesinde, yoğun güneş ışığı ve dolu yağışı gibi hava koşullarında örtü kapatılarak çim dokusunun korunması sağlanıyor.