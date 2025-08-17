Eryaman Stadyumu’nda Gençlerbirliği 1-0 kaybetti

MAÇIN DETAYLARI

Eryaman Stadyumu’nda oynanan Süper Lig’in 2’nci haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu. Maçta hakem Oğuzhan Aksu, yardımcıları Erkan Akbulut ve Mert Bulut görev yaptı. Antalyaspor’a galibiyeti getiren golü, 81’inci dakikada N. Storm kaydetti.

İLK YARIDA GOL YOK

Maçın başlangıcında, 2’nci dakikada Gençlerbirliği, sağ kanattan ilerleyerek gole yaklaştı. Pereira’nın ceza sahasına gönderdiği ortada, Metehan’ın şut denemesi için hareketlenmesine karşın Antalyaspor savunmasını temsil eden Veysel Sarı, kritik bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi. Daha sonrasında, Antalyaspor’un 4’üncü dakikada Cvancara ile gerçekleştirdiği şut, farklı bir şekilde dışarı çıktı. 6’ncı dakikada Zuzek, Gençlerbirliği adına kaleyi cepheden gören bir noktadan kaleye sert bir vuruş yaptı fakat top üstten dışarı gitti. İlk yarı sonunda ise her iki takım da gol bulamadı ve devre 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL GELDİ

Maçın ikinci yarısının başında, 47’nci dakikada Gençlerbirliği, bir gol fırsatı daha yakaladı. Nalepa’nın Metehan ile gerçekleştirdiği verkaç sonrası ceza sahasına girmesi, kaleci Abdullah tarafından engellendi. Birkaç dakika sonra, 57’nci dakikada Antalyaspor, Paal’ın ortasında gol atmaya yaklaşsa da bunu başaramadı. Ancak 81’inci dakikada, N. Storm sağ kanattan attığı pasla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Bu gol, Antalyaspor’a 1-0’lık üstünlük kazandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç bu sonuçla sona erdi.