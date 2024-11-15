Erzan’ın Mektubu Tefeciliği İfşa Ediyor

ÖNEMLİ BİR MEKTUPLA SAVUNMA YAPTI

Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” olarak bilinen dolandırıcılık davasında tutuklu sanık olan Seçil Erzan, duruşma öncesi İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı’na 27 sayfalık bir mektup gönderdi. Mektubunda, diğer sanıkları ve müştekileri suçlayan Erzan, müşteki Ömer Kahraman’ın parasını bankadan çekip sanık Nazlı Can’a teslim ettiğine dair kendisine mesaj attığını ifade etti. Kahraman’ın yanında bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik’in bulunduğunu belirten Erzan, bunun ardından mesajları sonlandırdığını ve durumu Çelik’ten gizlediğini öne sürdü.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Erzan, parasının faizinin günü geçtiğinde Kahraman’ın Çelik’i aramadığını, bir kafede anaparasını ve faizlerini kendisinden aldığını söyledi. Bu sırada Kahraman’ın masaya mermi koyarak kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Dosyadaki futbolcular ile bazı müştekilerin kendisini yönlendirerek paralarını artırmak amacıyla yanına geldiklerini vurgulayan Erzan, Arda Turan’ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen daha 7,5 milyon dolar alacağı olduğunu iddia etti.

İDDİALARINI SÜRDÜRÜYOR

Erzan, Arda Turan’ın ifadelerinin çelişkili olduğunu belirtti. “Turan, yıllarca mevduat için çok sık aradığımı ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini belirtiyor” diyen Erzan, Turan’ın yıllar sonra kendisi ile çalışmaya karar vermesinin ve gayrimenkullerini satıp borç alarak nakit yaratma telaşına girmesinin, yüksek faiz beklentisinin kanıtı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, “Ben Fatih Terim ile çalışıyordum. Ben şube müdürü Seçil Erzan olarak… Emre Belözoğlu’nu hiç tanımıyordum. 18 Mart tarihinde ilk defa gördüm” ifadeleriyle açıkça ikna edilmesinde bir dahlinin olmadığını belirtti.

İDDİALARINI GÜÇLENDİRİYOR

Erzan, diğer sanıkların tefeci olduğunu öne sürerek, Ali Yörük, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül ve Nazlı Can’ın kendisinden zorla imzalı kağıt aldığını ve tehditle parasını aldığını iddia etti. Erzan, Ali Yörük’ün kendisini korkutarak emrivaki bir şekilde para aldığını ve babasından kalan evine haciz gönderdiğini bildirdi. Mektubunu “Bana para verip mağdur olduğunu söyleyen herkes tefecilik iradesi ile hareket etmiştir” diyerek sonlandırdı. “En kötü günleri ben yaşadım. Bedelini ödedim. Ödemeye de devam ediyorum. Bu yaşadıklarım artık son bulsun” ifadeleriyle derdini dile getirdi.