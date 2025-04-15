Erzin’de Hasan Sarıbaş’ın Cansız Bedeni Bulundu

ERZİN’DE KAYIP İNSAN BULUNDU

Hatay’ın Erzin ilçesinde, bir gün boyunca kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş’ın cansız bedeni keşfedildi. Erzin’de Sarıbaş’ı bulmak için başlatılan çalışmalar sonucunda, onun cesedi Başlamış Mahallesi’nde bir tavuk çiftliği yakınında ortaya çıktı.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLADI

Sarıbaş’ın cansız bedeni, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenilirken, Erzin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldı.