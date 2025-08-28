Erzin’de K.S.’yi Yakalamaya Gelen Ekip, Taşlı Saldırıya Uğradı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Hatay’ın Erzin ilçesinde, 22 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan K.S.’yi yakalamak üzere yapılan operasyon sırasında yaşanan olayda, 9 yakın tutuklandı. Bu olay, 26 Ağustos saat 17.30 sıralarında, ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi’nde gerçekleşti.

K.S.’NİN YAKALANMASI

Ekipler, aranan K.S.’nin saklandığı yeri tespit ettikten sonra, hükümlüyü yakalamak için adrese baskın düzenledi. K.S., ekibi gördükten sonra evden kaçmaya çalıştı; fakat fazla uzaklaşamadan yakalandı. Ancak K.S.’nin akrabaları, yakalama esnasında polis ekiplerine taşlarla saldırıda bulundu.

SALDIRININ SONUÇLARI

Saldırı sonucunda iki ekip aracı zarar gördü ve 3 polis memuru hafif yaralandı. Hemen ardından, kimlikleri belirlenen K.S.’nin akrabaları olan H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D. jandarma ekipleri ile yapılan ortak çalışma sonucu yakalandı.

TUTUKLAMA İŞLEMİ

Gözaltına alınan 9 kişi, soruşturmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece ‘görevli memura mukavemet’ suçundan tutuklandı. Olayla ilgili süreç devam ediyor.