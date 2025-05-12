Haberler

Erzin’de Yüzme Havuzu Temeli Atıldı

YÜZME HAVUZU TEMELİ ATILDI

Hatay’ın Erzin ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile inşa edilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı. Tesisin temel atma töreni, Hürriyet Mahallesi’nde Erzin Kaymakamı Onur Özaydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada Özaydın, havuzun gençlerin ve sporcuların gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

HAVUZUN ÖNEMİ VURGULANDI

“Yüzme sporunu herkes için ulaşılabilir kılacak bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyen Özaydın, havuzun yalnızca bir spor tesisi değil, aynı zamanda gençler için bir gelişim alanı olacağını belirtti. Bu tesisin, 200 seyirci kapasitesine sahip olması planlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Vanlı Usta Saatleri Tamir Ediyor

Van'da, Mehmet İnsel, babasından devraldığı mesleğiyle antika saatlere hayat veriyor, zamanın izlerini taşıyan bu eserleri titizlikle restore ediyor.
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 73 Tutuklama Açıkladı

İçişleri Bakanı, 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 160 şüpheliden 73'ünün tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda 114 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.