Erzin’de Yüzme Havuzu Temeli Atıldı

YÜZME HAVUZU TEMELİ ATILDI

Hatay’ın Erzin ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile inşa edilen yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun temeli atıldı. Tesisin temel atma töreni, Hürriyet Mahallesi’nde Erzin Kaymakamı Onur Özaydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada Özaydın, havuzun gençlerin ve sporcuların gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti.

HAVUZUN ÖNEMİ VURGULANDI

“Yüzme sporunu herkes için ulaşılabilir kılacak bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diyen Özaydın, havuzun yalnızca bir spor tesisi değil, aynı zamanda gençler için bir gelişim alanı olacağını belirtti. Bu tesisin, 200 seyirci kapasitesine sahip olması planlanıyor.