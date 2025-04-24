Erzincan, 8 Sporcu Ve 1 Antrenör

ERZİNCAN’DAN PETANK ŞAMPİYONASINA KATILIM

Erzincan’dan 8 sporcu ve 1 antrenör, Antalya’da yapılacak Türkiye Petank Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı sporcular, 23-26 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu organizasyonda mücadele verecek. Kafile, 8 sporcu ve 1 antrenörden oluşuyor.

KAFİLE İÇERİĞİ VE HEDEFLER

Bu organizasyonda Erzincan’ı temsil edecek sporcular, ülke genelinden katılacak sporcularla rekabetçi bir ortamda mücadele edecek. Erzincan’dan katılacak kafilede yer alan isimler şu şekilde: Antrenör Mehmet Köksal, sporcular Hamza Emir Can (Çukurkuyu İlkokulu), Ali Emir Can (Çukurkuyu İlkokulu), Yunus Önüç (Erzincan Lisesi), Emre Önüç (Spor Lisesi), Efe Alıcı (Spor Lisesi), İlknur Saniye Seçer (Erzincan Lisesi), Seçil Kübra Vatan (İpekyolu MTAL) ve Şengül Demirdağ (Spor Lisesi). Sporcular, Türkiye genelinden gelecek rakipleriyle bireysel ve takım kategorilerinde yarışacak. Erzincan’dan bu turnuvaya katılacak sporcuların amacı, şehri en iyi şekilde temsil ederek başarı ile dönmek.