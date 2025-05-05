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Erzincan, Amatör Maçta Sakatlık Yaşandı

MAÇTA SAKATLIK OLDU

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen Erzincan 1. Amatör Küme play-off final maçı, Erzincangücüspor ile 24 Sağlıkspor arasında yapıldı. Bu önemli karşılaşmada, bir futbolcunun sakatlandığı an, dikkat çekici bir şekilde yaşandı.

SEDYE YERİNE ELLE TAŞINDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında, 24 Sağlıkspor’dan bir sporcu, rakibiyle gerçekleştirdiği ikili mücadelede sakatlık yaşadı. Saha içerisinde sedye olmaması sebebiyle, sakat futbolcu, diğer oyuncular ve görevli personel tarafından kollarından ve bacaklarından tutularak saha kenarına taşındı. Bu durum, maçta sağlık ekipmanlarının yetersiz olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi. Görüntüler, hem statta bulunan izleyiciler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından olumsuz karşılandı.

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