Erzincan Bahçe Kültürleri Enstitüsü, Bilim İnsanlarını Ağırladı

ERZİNCAN’DAKİ TERS LALE ÇALIŞMALARI YURT DIŞINDAN İLGİ GÖRÜYOR

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, Anadolu topraklarının yüksek kesimlerinde ilkbahar mevsiminde doğal olarak büyüyen ve halk arasında “ağlayan gelin” ismiyle tanınan ters lalelerin (fritillaria) ıslah çalışmaları için yurt dışından bilim insanlarını ağırlamaya başladı. Enstitü bünyesinde yürütülen Türkiye Ters Lale Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması Projesi çerçevesinde, doğada bulunan süs bitkilerinin tescillenmesi ve korunması üzerinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Ziraat mühendisleri, enstitünün Ters Lale Koleksiyon Bahçesi’nde 19 yıldır devam eden projede, “Vuslat”, “Aslay” ve “Doğu Güneşi” isimli üç ters lale türünü tescil ettirerek süs bitkileri sektörüne kazandırdı. Erzincan’daki projeler hakkında bilgi sahibi olan ve bilimsel makalelerle desteklenen 14 kişilik bir grup İngiltere ve İskoçya’dan kente geldi. Ters Lale Koleksiyon Bahçesi’nde incelemelerde bulunan bilim insanları, fotoğraflar çekip, enstitü yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KOLEKSİYON BAHÇESİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, Türkiye Ters Lale Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması Projesi’nin sürdüğünü belirtti. Türkiye’deki ters lale ıslah çalışmalarının ilk kez enstitülerinde başladığını kaydeden Karataş, “Biz tarımsal bir AR-GE kuruluşuyuz. Bu koleksiyon bahçesi Türkiye’de ilk ve tek olan bir bahçe. Bugün burada ekoturizm kapsamında misafirlerimizi ağırladık. Meraklı ve akademik çalışmalar yapan bilim insanları buraya gelerek koleksiyon bahçelerimizi inceledi. Hem ilimizin hem de ülkemizin ekoturizm açısından ziyaretçi alması oldukça memnun edici. Burada ilk hedefimiz genetik kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak. Sonrasında ise yerli ve milli ters lale çeşitlerimizi artırmak ve süs bitkileri sektörüne katkı sunmak” diye konuştu.

KOLEKSİYONUN ÖNEMİ VE GÜCÜ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Kandemir, enstitü bünyesinde oluşturulan koleksiyon bahçesinin çok sayıda bilimsel çalışmaya kaynak sağladığını aktardı. Bahçenin zengin bir koleksiyona sahip olduğunu vurgulayan Kandemir, “Burada paha biçilmez bir koleksiyon söz konusu. Sadece süs bitkiciliği ile ilgili değil, başka bilimsel çalışmalara da kaynak teşkil eden birçok tür mevcut. Bu sayede, diğer üniversitelerdeki araştırmacılar ve diğer enstitü çalışanları, doğada örneği bulma zahmetine katlanmadan buradaki koleksiyonlardan yararlanarak araştırma yapabiliyor” ifadesini kullandı.

YURT DIŞINDAN GELEN BİLİM İNSANLARINDAN BEĞENİ

Bahçe sorumlusı Ziraat Mühendisi Meral Aslay, yurt dışından gelen misafirlerle ilgilenmekten memnun olduklarını ifade ederek, bilimsel yayınlar aracılığıyla bu alanda uluslararası alana açıldıklarını belirtti. Yabancı bilim insanlarından Robert Brian Wallis, 60 yıldır doğaya çıkarak yaban çiçeklerini gözlemlediğini belirterek, “Biyokimya üzerine doktoram var ve ilaç sektöründe çalışırken botaniğe de ilgi göstermek gerekiyor. Meral Aslay’ın yolladığı makalelerden buradan haberdar olduk. Soğanlı bitkileri inceliyoruz ancak fritillaria konusunda özel ilgimiz var. Bu alanın çalışıldığı yeri merak edip geldik. Kendi doğamızdaki bitkileri yetiştirmek olağanüstü bir deneyim” dedi. İskoçyalı Sarah Eugene Powell, “Gördüğüm bu bahçede sıra dışı ve olağanüstü bir çalışma var. Bitkilerin tamamını henüz görmedik ama gördüğümüz kadarıyla biz buraya oldukça etkileyici bir yere geldik” şeklinde değerlendirme yaptı.