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Erzincan Bayram Namazı Saati 2025 Detayları

On bir ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine az bir zaman kala, milyonlarca Müslüman için Ramazan Bayramı’nın heyecanı ve manevi hazırlıkları başlamış durumda. Bayram sabahlarının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı, İslam toplumu için büyük bir öneme sahip. Bu özel ibadeti cemaatle camilerde yerine getirmek isteyen Erzincanlı vatandaşlar, “Erzincan’da 2025 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?” ve “Bayram namazı hangi gün kılınacak?” gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde tüm illerde bayram namazı vakitlerini şehir düzeyinde resmi olarak açıkladı. Peki, Erzincan’da Ramazan Bayramı namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

BAYRAM NAMAZI TARİHİ VE SAATİ

2025 yılı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı, yurt genelinde bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınacak. Ancak saatler, şehirler ve bölgeler arasında farklılık gösterdiğinden, her il için özel olarak belirlenen namaz saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

ERZİNCAN’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için bayram namazı saatlerini açıklamış durumda. Erzincan’da bayram namazı saat 06:40’ta eda edilecek. Erzincan’da bayram namazı saatlerini ilçelere göre öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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