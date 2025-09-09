Erzincan’da 11 Tabanca, 8 Tüfek Ele Geçirildi

ÖNEMLİ OPERASYONDA ÇOK SAYIDA RUSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Erzincan’da polis ekiplerinin düzenlediği bir silah operasyonu çerçevesinde, 11 ruhsatsız tabanca ve 8 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar, il genelinde 6136 SKM suçu kapsamındaki çalışmaların bir parçası olarak hayata geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ARAŞTIRMALARI YAPILDI

Yapılan detaylı incelemelerde, silah teşhiri yapan ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokarak havaya ateş açan şahıslar üzerine yoğunlaşıldı. Tespit edilen 13 şüpheli şahsın, il genelindeki bireysel silahlanma faaliyetlerinde bulundukları veya sahip oldukları silahları teşhir ettikleri belirlendi.

ARALARA YAPILAN GÜVENLİK TARAMALARINDA SİLAHLAR BULUNDU

Şüpheli şahısların ikametgah, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda; 11 adet farklı marka ve modellere sahip ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız tüfek, toplam 1899 dolu fişek, 425 dolu kartuş ve 12 adet çeşitli marka ve ebatlarda şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürmekte olduğu bildirildi.